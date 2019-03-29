В «Уралтрансбанке» нашли недостачу на два миллиарда рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило в екатеринбургском «Уралтрансбанке», процедуру банкротства которого оно проводит, недостачу имущества на сумму более 1,93 млрд рублей. Большая часть — 947 миллионов рублей — приходится на «прочие активы банка», следует из отчета АСВ.
Недостача в «Уралтрансбанке» также обнаружена в части кредитов юридических и физических лиц (9421 млн рублей) — по ним отсутствуют оригиналы договоров, а по основным средствам и хозяйственным затратам выявлена недостача на 36,3 млн рублей. Также АСВ не обнаружило имущество на 29,23 млн рублей. Еще 14 недостающих миллионов рублей приходится на драгметаллы, 142 тысячи на векселя, 22 миллиона — на остатки денег на корреспондентских счетах в других банках (на них также нет подтверждающих документов). АСВ также выяснило, что более 4,6 тысячи единиц оборудования, оргтехники и мебели оказались не учтены на балансовых счетах «Уралтрансбанка».
Цетробанк лишил «Уралтрансбанк» лицензии в октябре 2018 года. В декабре арбитражный суд Свердловской области признал его банкротом. Позже сотрудники МВД начали доследственную проверку по признакам вывода средств из рухнувшего «Уралтрансбанка».