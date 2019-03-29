Чиновник «курганской Рублевки», попавший в пьяное ДТП, уволен

В Зауралье зафиксировано сразу два происшествия с чиновниками и транспортом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновник администрации Кетовского района Курганской области («курганской Рублевки»), который попал в ДТП в нетрезвом состоянии, лишился должности. Это подтвердил «URA.RU» глава Кетовского района Владимир Архипов.

«Сотрудник, допустивший ДТП, уволен», — сообщил Архипов. Увольнение произошло произошло после того, как врио губернатора Вадим Шумков резко отреагировал на произошедшее.«Такое поведение несопоставимо с обликом муниципального служащего, которые должны являться примером для жителей района, в том числе для молодежи. Потому данного сотрудника рекомендовано уволить и сделать необходимые организационные выводы», — заявил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.

Как оказалось, это не единственный случай подобного ЧП за прошедшие выходные. Также был зафиксирован случай угона служебного транспорта нетрезвым сотрудником городской администрации Кургана. В отношении него ведется расследование. Главе муниципалитета также рекомендовано принять жесткие меры в отношении виновника.

Ранее «URA.RU» сообщало, что чиновник с «курганской Рублевки», который стал виновником пьяного ДТП, попал в сюжет федеральных новостей. При этом изначально его причастность отрицали, а затем понизили в должности.