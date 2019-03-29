Элитный особняк экс-министра РФ по координации Открытого правительства Михаила Абызова сняли на видео. Поместье находится в сердце Рублевки, подмосковной Жуковке, и вместе с прилегающей территорией занимает площадь пять тысяч квадратных метров.
На территории стоят хозяйский особняк, дополнительный дом и дом для прислуги, передает telegram-канал Mash. На кадрах видно, что во дворе припаркован желтый автомобиль, который, по данным издания, является моделью компании Lamborghini — Urus стоимостью 20 млн рублей. Жуковку называют самым закрытым коттеджным поселком страны. Здесь селится политическая и бизнес-элита России.
Стоимость недвижимости оценивается в 500 млн рублей. Отмечается, что дом и землю Абызов купил здесь в ноябре прошлого года — после ухода из правительства.
Ранее сообщалось, что Абызова обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый помещен под арест до 25 мая. Защита попросила отпустить клиента под залог в миллиард рублей, уточняет RT. Основой для обвинения служат разговоры экс-министра, которые фиксировали спецслужбы на протяжении двух лет. Следствие заявляет, что бывший чиновник с помощью топ-менеджеров и директоров подконтрольных компаний похитил четыре млрд рублей, чем спровоцировал угрозу энергетической безопасности нескольких регионов РФ.