Вадим Шумков сформулировал перед чиновниками первые предвыборные тезисы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков определил основные направления развития региона на ближайшую пятилетку на заседании с руководителями органов власти, депутатами областной думы и главами муниципальных образований. Выступление длилось больше часа и стало, по сути, основой предвыборной программы и подведением промежуточных итогов работы за полгода с момента назначения Шумкова главой Зауралья.

«Курганская область находится в очень уязвимом положении. Мы близки к точке невозврата, пройдя которую все опасные процессы станут необратимыми. Я не запугиваю, я анализирую факты», — начал свое выступление Шумков. Среди основных негативных факторов он назвал деградацию экономики, инфраструктуры и отток населения. «У нас с вами один шанс, чтобы это исправить», — добавил глава региона.

Шумков сравнил Зауралье с соседними регионами. Результат его не обрадовал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Среди первоочередных направлений работы Шумков назвал сферу ЖКХ, здравоохранение, образование, а также строительство, ремонт и содержание дорог и дворовых территорий. Еще одна проблема, которой будет уделяться первоочередное внимание, — ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей: «Мы делаем кровли, которые текут на следующий день, строим объекты, которые не можем ввести годами, ремонтируем детские учреждения, которые начинают разваливаться еще до ввода в эксплуатацию. Для кого мы это делаем?».

Выступление Шумкова собрало полный зал чиновников и депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков считает, что «Кургану необходимо восстанавливать славу промышленного центра». Уже в ближайшее время получат «вторую жизнь» заводы «Кургансельмаш», «Икар», «Завод цветного литья» и другие. Кроме того, Зауралье обладает огромным потенциалом для развития инвестпроектов в сфере сельского хозяйства.

А благодаря участию в национальных проектах регион получит дополнительные миллиарды рублей федеральных денег. Первые поступления начнутся уже в 2019 году. На эти средства планируется построить и отремонтировать большое число социальных объектов, решать проблемы инфраструктуры, газифицировать все города и райцентры и «начать восстановление ключевых позиций региона». Шумков отметил, что благодаря слаженной работе Зауралье стало одним из немногих регионов, который вошел в большинство нацпроектов: «Это означает, что мы можем, когда захотим».

Шумков считает, что Зауралье находится в уязвимом положении и близко к «точке невозврата» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков также сформулировал портрет представителя власти, который должен сложиться у населения: «Сильный, волевой, внимательный к их проблемам не на словах, а на деле». Он добавил, что любая власть существует для того, чтобы людям жилось удобно и комфортно, а «инвестор пойдет туда, где власти можно доверять».

На заседании Шумков представил муниципальным чиновников своих новых заместителей. На фото справа — новый зам по соцполитике Татьяна Менщикова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседание пришел и первый заместитель Шумкова Сергей Пугин (слева), который на следующей неделе уходит в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед заседанием чиновники смогли обсудить насущные проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU