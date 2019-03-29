Уральский космонавт рассказал о дыре в «Союзе», которую ему пришлось изучать в открытом космосе

Сергей Прокопьев решил оставить при себе мнение о причинах появления отверстия в корабле «Союз МС-09» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Космонавт и уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев высказался по поводу нашумевшей истории с дырой в корабле «Союз МС-09», для обследования которой ему пришлось выходить в открытый космос. По его словам, сейчас специальная комиссия расследует причины инцидента, передает корреспондент «URA.RU».

«Произошла нештатная ситуация по разгерметизации корабля. Трудно сказать, когда появилось отверстие. Нужно дождаться выводов компетентных людей», — сказал Прокопьев. Он также признался, что «множество инсинуаций» в интернете на эту тему расстраивали членов экипажа, но не повлияли на отношения внутри коллектива. «Никто ни на кого пальцем не показывал», — отметил космонавт. Он добавил, что свое личное мнение о причинах произошедшего пока озвучивать не будет.

Дыру в обшивке пристыкованного к МКС корабля «Союз» обнаружили в августе поошлого года, когда датчики на МКС показали снижение давления воздуха. Отверстие в бытовом отсеке, прямо за санузлом, оперативно заделали герметиком изнутри. В декабре Прокопьев и его коллега Олег Кононенко выходили в открытый космос, чтобы осмотреть отверстие снаружи.