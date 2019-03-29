Уральский генерал впервые после повышения выступил на публике

Олег Ильиных покинул Курган в феврале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных, который переехал в Москву после повышения, впервые публично выступил в новой должности. Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ рассказал о сотрудничестве по противодействию терроризму на международном форуме в Московском университете МВД России.

Олег Ильиных рассказал о сотрудничестве полиции с федеральной службой безопасности, в ходе которого выявляются лица, причастные к экстремистской деятельности. «Особое внимание на этом направлении отводится выявлению террористов-одиночек, которые уже неоднократно демонстрировали способность осуществлять резонансные атаки в крупных городах, не попадая при этом в поле зрения спецслужб и правоохранительных органов на этапе планирования и подготовки», — цитирует Ильиных РИА Новости.

Ильиных также рассказал о взаимодействии с Интерполом при въезде в Россию иностранных граждан. «Как правило, эта деятельность скрыта от глаз общественности и не становится достоянием гласности», — отметил представитель МВД.

Олег Ильиных покинул Зауралье в феврале 2019 года. Его преемника до сих пор официально не назначили, обязанности начальника УМВД по Курганской области исполняет Андрей Шамин.