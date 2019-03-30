Трамп рассказал о планах обсудить с Путиным кризис в Венесуэле

США и Россия пока не могут найти компромиссное решение по Венесуэле Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Переворот в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным массовые конфликты в Венесуэле. Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции во Флориде.

«Мы будем говорить о социализме. Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си Цзиньпином», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые митинги против президента Николаса Мадуро. Западные страны, в том числе США, признали новым главой южноамериканского государства лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

При этом Москва продолжает поддерживать официальную власть в Венесуэле. В Каракас для консультаций по военно-техническому сотрудничеству на Ан-124 и пассажирском Ил-62 прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на брифинге в пятницу, 29 марта, сообщил, что Штаты готовы влиять на Россию путем ужесточения экономических санкций.