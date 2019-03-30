Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания

Под завалами седьмого подъезда погибли 39 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Многоэтажный дом на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где зимой произошел мощный взрыв, признали безопасным для дальнейшего проживания. Официальный сайт челябинского правительства сообщает, что к такому выводу пришла межведомственная комиссия на основе итогов обследования АО «Магнитогорский Гипромез» и заключения Главгосэкспертизы.

Специалисты пришли к выводу, что прочности строительных конструкций ничего не угрожает. 1 апреля 2019 года все желающие горожане смогут вернуться в свои квартиры, с периметра будет снята охрана. «На данный момент в подъездах дома проходит косметический ремонт, а также приступают к ремонтным работам на торцевых частях здания, которые образовались после демонтажа поврежденных конструкций», — говорится в релизе областного правительства.

Кроме того, с 1 апреля начнется благоустройство прилегающей территории, в рамках которой пройдет капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы рядом с домом. Тем, кто не готов вернуться на Карла Маркса 164 представят компенсацию за аренду жилья на три месяца.

Взрыв в доме на Карла Маркса произошел 31 декабря. Эпицентр пришелся на седьмой подъезд, под его завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв бытового газа. Сначала было принято решение расселить весь дом, но потом власти уточнили: если остальные подъезды признают безопасными, те, кто не захочет переезжать, смогут остаться в своих квартирах.