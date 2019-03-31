Челябинский губернатор Текслер объяснил, зачем ему Instagram

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram рассказал, как работает с обращениями, поступающими в аккаунт. По словам главы региона, подобная публичность позволяет снизить шансы ввести его в заблуждение относительно реального положения дел в области. Число подписчиков Текслера превысило 46 тыс. и продолжает расти.
«Спасибо каждому за возможность быстрого погружения в проблемы области, — написал Текслер. — Учитывая такую публичность, шанс ввести меня в заблуждение по реальному положению дел сводится к минимуму». При этом врио губернатора отметил, что его задачей является «обеспечение эффективной работы всех уровней власти, а не показное внимание к каждому комментарию».
«Обратная связь, безусловно, должна быть, но пусть ответами будут мои реальные дела, а не виртуальные обещания», — указывает он. Текслер также уточнил, что его официальный аккаунт «не сбор обращений для ручного управления и работы за муниципальные и районные власти». Но при этом вся полученная информация доходит до этих органов власти. «Ещё раз благодарю за все комментарии, ваше мнение очень важно», — подводит итог врио губернатора.
Алексей Текслер создал Instagram как врио губернатора 23 марта. В аккаунт поступают жалобы со всей области. Сейчас у Текслера самое большое число подписчиков среди руководителей других регионов УрФО, несмотря на то, что Instagram главы Челябинской области несколько дней не работал — страницу проверяли на подлинность.