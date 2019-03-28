27 марта 2019

Челябинскому губернатору Текслеру вернули Instagram

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 23:59
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Поездка Текслера Алексея по городу. Челябинск, текслер алексей
Страница Алексея Текслера в Instagram снова доступнаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Instagram врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера восстановлен и снова доступен для пользователей. На странице чиновника до сих пор три публикации, но уже больше 35 тысяч подписчиков.

Его аккаунт, как сообщало «URA.RU», перестал работать 26 марта. Все дело в том, что после регистрации главы региона в соцсети появилось много фейковых страниц от его имени, из-за чего администрация Instagram закрыла к нему доступ. Страница была восстановлена после проверки на подлинность.

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Просто оставлю это здесь на память. Работаем над тем, чтобы подобный пейзаж Челябинска остался только в фотоархивах. #Текслер

Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)

В четверг, 28 марта, Instagram также восстановил доступ к странице губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, который за день до этого был заблокирован из-за «подозрительной» популярности.

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