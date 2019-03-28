Челябинскому губернатору Текслеру вернули Instagram

Instagram врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера восстановлен и снова доступен для пользователей. На странице чиновника до сих пор три публикации, но уже больше 35 тысяч подписчиков.
Его аккаунт, как сообщало «URA.RU», перестал работать 26 марта. Все дело в том, что после регистрации главы региона в соцсети появилось много фейковых страниц от его имени, из-за чего администрация Instagram закрыла к нему доступ. Страница была восстановлена после проверки на подлинность.
В четверг, 28 марта, Instagram также восстановил доступ к странице губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, который за день до этого был заблокирован из-за «подозрительной» популярности.