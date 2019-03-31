Лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре в Екатеринбурге, призвав его уничтожить. Смысл громкого заявления политика в беседе с «URA.RU» объяснил экс-секретарь обкома КПРФ в Свердловской области Роман Зыков.
«Гадюшник „Ельцин-центра“ должен быть уничтожен!» — написал Зюганов в Twitter. Однако подписчики лидера коммунистов его не поддержали. Они назвали «гадюшником» партию КПРФ и посоветовали Зюганову «прибрать труп у Кремля», проведя аналогию с Мавзолеем Ленина.
Первый секретарь Свердловского обкома партии КПРФ Александр Ивачев и глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко не ответили на звонок «URA.RU». Суть заявления лидера КПРФ в разговоре с корреспондентом пояснил экс-глава отдела агитации и пропаганды свердловского обкома партии Роман Зыков. «Это просто игра на так называемый ядерный электорат. Этот электорат „ведется“ на определенные посылы. Ельцин Центр стал одним из них», — пояснил бывший партиец. «В докладах Геннадия Андреевича [Зюганова] Ельцин Центр фигурирует постоянно. Чаще всего как „памятник либерализму“. Поэтому это [заявление] — пиар на ура-патриотический, достаточно шовинистический электорат», — добавил Зыков.
На слова Зюганова ответили и в самом Ельцин Центре. «Наверное, в его мыслях есть какая-то логика, но мне ее не видно», — отметила первый заместитель исполнительного директора в Ельцин Центре Людмила Телень. Она добавила, что закрывать культурный центр «в планы не входит».
Ранее, еще во время строительства Ельцин Центра, Зюганов называл его «центром русофобии». Против Ельцин Центра высказывался и режиссер Никита Михалков. Он обвинил культурный центр во «лжи» и «искажении истории». Неочевидные претензии к объекту появились даже у московского блогера Ильи Варламова.