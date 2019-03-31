По мнению Зеленского, выборы президента Украины максимально демократичны Фото: Личная страница Владимира Зеленского во «ВКонтакте»

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проголосовал на президентских выборах. На избирательный участок комик пришел вместе со своей супругой Еленой.

«Все, что получу, все мое. Статистика говорит, что может быть и 30% [голосов — прим. ред.], а может и 50%. Все решат украинцы», — цитирует кандидата в президенты радиостанция «Говорит Москва». Как уточняет RT, Зеленский отметил, что рекордное число его соперников говорит об исключительном уровне демократии в стране.

31 марта на Украине стартовал первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для Украины. Свои голоса уже отдали действующий президент страны Петр Порошенко, который призвал украинцев «продолжить рвать путы Москвы», и мэр Киева Виталий Кличко, приехавший на избирательный участок на велосипеде и в спортивном костюме.