Пореченков с юмором ответил оскорбившему его Зеленскому

Российский актер Михаил Пореченков отреагировал на слова украинского кандидата в президенты Владимира Зеленского. Тот ранее назвал артиста «идиотом» в ответ на шутливый ролик Пореченкова о выборах на Украине.
«Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор! — цитирует актера радиостанция „Говорит Москва“. — Я думал, что с Зеленским это не произойдет, ан нет, случилось! Скоро станет унылым президентом!»
Ранее на странице другого российского актера Ивана Охлобыстина появилась запись, на которой они с Пореченковым выпивают за победу Зеленского на выборах. «Но если он выиграет…», — начинает Пореченков. «Он будет нам должен», — отрезает Охлобыстин. «Крым наш! Все наше!» — заканчивают тост артисты. Затем они выпивают, жмут руки и кричат в камеру: «Только Зеленский!». В свою очередь сам Зеленский раскритиковал ролик. «Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — цитирует кандидата сайт ТВЦ. Отметим, выборы президента на Украине проходят 31 марта.