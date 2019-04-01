Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Лидер президентской гонки намерен требовать у Москвы компенсаций Фото: youtube-канал ТСН, стоп-кадр

Лидирующий по результатам первого тура выборов президента Украины актер Владимир Зеленский рассказал, как будет проходить беседа с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы во втором туре. Своими планами кандидат на пост главы государства поделился с журналистами на брифинге в Киеве.

По словам Зеленского, разговор зайдет о выплатах Москвой компенсаций Киеву за Крым и поддержку сепаратистов Донбасса. «Я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории, — приводит RT слова кандидата в президенты Украины. — Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму?»

При этом сам вопрос о встрече с Путиным Зеленского озадачил. Претендент на пост главы государства даже задал встречный вопрос: «А что, разве уже известна дата нашей встречи?»

При этом ранее Зеленский, комментируя возможность возвращения Крыма Украине, заявлял, что это произойдет лишь после смены власти в Кремле. По словам политика, нужно учитывать специфику Крыма и Донбасса и организовать телевизионный канал с вещанием на русском языке, чтобы рассказывать людям о преимуществах жизни на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский однозначно одержал победу в первом туре голосования, оторвавшись от действующего президента Петра Порошенко на 11%. Оба кандидата будут бороться за кресло главы государства во втором туре.