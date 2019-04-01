Екатеринбург стал одним из самых популярных российских городов

Спрос на перелеты в Россию у иностранцев вырос втрое Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург вошел в число самых популярных у иностранных туристов российских городов. Об этом сообщили аналитики сервиса Aviasales, исследовавшие количество забронированных иностранцами билетов в Россию.

Помимо Екатеринбурга, в пятерку популярнейших городов РФ вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар, передает телеканал 360. Согласно данным исследования, спрос на перелеты в Россию в первом квартале этого года увеличился втрое в сравнении с показателями 2018 года. Сообщается также, что полеты в российские города из заграницы стали дороже: билеты в Новосибирск подорожали на 75 процентов, в Краснодар — на 63 процента, в Москву — на 55 процентов, а в Петербург — на 7 процентов. Подешевели только перелеты в Екатеринбург — цены снизились на 11 процентов.

Авторы исследования отмечают, что чаще других в Россию летают туристы из Армении, Турции, Азербайджана, Казахстана и Израиля. Кроме того, в этот список попали и довольно экзотические страны, например, Бангладеш, Куба, Бразилия и Эквадор.