Разгромом в уральском «Коммерсанте» заинтересовались силовики

В Следственном отделе Ленинского района Екатеринбурга началась проверка по факту погрома, устроенного в редакции газеты «Коммерсант-Урал». Ожидается возбуждение уголовного дела.
«Рассматриваются несколько версий инцидента, в том числе, и на предмет возможного наличия признаков статьи УК „воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов“. На место происшествия выезжала следственная группа СК и полицейские», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее «URA.RU» сообщало, журналисты издания утром 1 апреля обнаружили погром в редакции. В кабинетах были перевернуты компьютеры, а на столе гендиректора лежала записка: «Сдохнешь, сявка…». С компьютера главного редактора похищены жесткие диски.
Отметим, в ноябре 2018 года «Коммерсант-Урал» представил книгу «Ловцы банд». В ней рассказывается о конфликтах и конкуренции между группировками Екатеринбурга в 90-х годах.