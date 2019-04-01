Лидер свердловских единороссов озвучил свои версии о причинах погрома в уральском «Коммерсанте»

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий вступился за журналистов после разгрома в редакции газеты «Коммерсант-Урал» в Екатеринбурге. В беседе с «URA.RU» политик также высказал свои предположения о том, что могло стать причиной погрома.
«Считаю, что давление на журналистов недопустимо. Тем более такими преступными, варварскими методами», — подчеркнул он. Политик также выразил уверенность в том, что «правоохранительные органы установят полную картину данного происшествия и найдут виновных».
«Что касается отношения не только к журналистам агентства „Коммерсант“, но и в целом — к работе журналистов относиться надо уважительно. Без работы журналистов не будет такого баланса в нашем обществе», — отметил Шептий.
Политик также поделился предположениями о том, что могло послужить причиной погрома. «Версий сегодня достаточно много. Либо это [погром] вызвало весеннее обострение, либо обида кого-то, упомянутого в материалах», — рассказал Шептий. В качестве примера, он напомнил о проектах уральского «Коммерсанта», посвященных новейшей истории Свердловской области. В частности, книгу «Ловцы воров», рассказывающую о жизни региональных политиков, бизнесменов, силовиков и бандитов в 90-е. Однако, как отметил Шептий, «докопаться до истины» предстоит силовикам. «Мы всеми ресурсами готовы поддержать данное расследование. И морально поддержать коллектив редакции», — резюмировал политик.