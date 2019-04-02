Utair раскритиковали за запуск новых внутренних рейсов в Югре

Потенциальные пассажиры считают, что за перелет в соседний город платить 2,5 тысячи рублей — много Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Цены на новые внутренние рейсы авиакомпании Utair по ХМАО-Югре могли быть ниже. Таким мнением с корреспондентом «URA.RU» поделилась член комиссии по экономическому развитию Общественной палаты ХМАО Татьяна Понамарева.

По ее словам, благодаря новым рейсам жители Югры смогут быстрее решать рабочие вопросы. «У нас много мероприятий в Общественной палате, которые проводятся в различных городах по всей территории ХМАО. Одним днем можешь слетать, сделать свои дела. Очень удобно», — отметила общественница.

Но Понамаревой не понравилась ценовая политика компании. «Цены должны быть доступными. Если я захочу съездить и посмотреть на определенный город [ХМАО], то я не полечу. Если это сделано в качестве развития туристических маршрутов внутри региона, чтобы люди узнали, что в соседнем городе происходит, то это, конечно же, дорого». В качестве примера член региональной Общественной палаты привела перелет из Москвы в Венецию, который ей обошелся в 2,5 тысячи рублей.

Получить оперативный комментарий от пресс-службы авиаперевозчика не удалось. В компанию был отправлен запрос, ответ на который на момент публикации получен не был.

Ранее «URA.RU» сообщало, что с 1 апреля Utair открыл полеты по шести направлениям в Ханты-Мансийском автономном округе. По указанным маршрутам будут действовать два тарифа: тариф без багажа «Минимум» и с багажом «Премиум». Разница между тарифами составит одну тысячу рублей. За большую часть перелетов пассажирам придется заплатить от 2485 до 3485 рублей.