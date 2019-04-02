Utair запустила новые рейсы после ультиматума губернатора Комаровой

с 1 апреля запускается больше 10 рейсов по шести направлениям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Utair расширяет свою маршрутную сетку за счет внутренних рейсов по ХМАО-Югре. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«С 1 апреля Utair начал полеты по новым направлениям в Ханты-Мансийском автономном округе. Авиакомпания открыла прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Когалым, Нягань, Советский и Урай, из Советского в Урай и из Нягани в Сургут», — сообщили в компании.

По указанным маршрутам будут действовать два тарифа: тариф без багажа «Минимум» и с багажом «Премиум». Разница между тарифами составит одну тысячу рублей. Перелеты между Когалымом и Ханты-Мансийском (от 2485 до 3485 рублей) будут совершаться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам. Между Няганью и Ханты-Мансийском (от 1485 до 2485 рублей) самолеты будут летать днем по понедельникам и пятницам, из Ханты-Мансийска в Советский (от 2485 до 3485 рублей) — по воскресеньям. Рейс Ханты-Мансийск — Урай (от 1485 до 2485 рублей) будет выполняться по вторникам и субботам, Урай — Советский (от 1485 до 2485 рублей) — по вторникам и средам, Сургут — Нягань (от 4485 до 5485 рублей) — только по вторникам.

Ранее источник «URA.RU» из окружения главы ХМАО сообщил, что губернатор Югры Наталья Комарова во время закрытой встречи с гендиректором авиакомпании Utair Андреем Мартиросовым поставила ультиматум: или перевозчик работает на регион-акционер, или его лишат поддержки, а это приведет к краху компании. После этого стало известно, что гендиректор авиакомпании UTair в спешке готовит новую карту маршрутных путей в Югре. Также авиакомпания регулярно критикуется жителями «матрешки» из-за высоких цен на перелеты.