В Utair назвали причину миллиардных убытков авиакомпании

Компания завершила 2018 год с убытком в 4,4 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

С убытком в 4,4 млрд рублей завершила 2018 год авиакомпания Utair. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе предприятия. Основными причинами отрицательного баланса названы рост издержек на топливо и долговая нагрузка.

В компании отметили, что по итогам года пассажиропоток вырос на 8,7%. Также Utair вошла в тройку лидеров авиаперевозчиков России по количеству перелетов (78 085 рейсов). «Но взрывной рост издержек на топливо, дефицит пилотов на региональном рынке и высокая долговая нагрузка в виде процентов по кредитам и займам стали основной причиной отрицательного финансового результата», — добавили в компании.

При этом на предприятии считают, что «фундаментально компания абсолютно здорова». «За счет загрузки доходная ставка Utair выросла на 5,5 п. п. (процентных пункта — прим. ред.) — это на 1,7 п. п. больше, чем в целом по отрасли. Компания сохранила цены для пассажиров и заработала на собственных допуслугах», — приводит слова гендиректора предприятия Андрея Мартиросова пресс-служба. В 2019 году Utair планирует перевезти на 1 млн. пассажиров больше (в 2018 — 8,7 млн чел.)

Напомним, что авиакомпания испытывает серьезные финансовые трудности. Недавно Utair попросила кредиторов списать ей 31,4 млрд рублей задолженности. При этом общий долг компании составляет 74,7 млрд рублей.