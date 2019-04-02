Экс-чиновница «никто не просил рожать» подписала первый документ на новом рабочем месте. ФОТО

Бывший директор свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких подписала первый документ на своем новом рабочем месте во дворце игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС). Об очередном этапе своей карьеры экс-чиновница рассказала в соцсетях.
«Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», — написала Глацких и опубликовала фото из кабинета. В комментариях подписчики поздравили Глацких с трудоустройством и пожелали успехов.
«URA.RU» еще в феврале сообщало, что Ольга Глацких получит должность замдиректора ДИВС. Молодежный департамент Глацких решила покинуть после громкого скандала из-за неосторожной фразы в адрес уральской молодежи: «Государство не просило вас рожать».