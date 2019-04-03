«Победа» отказалась менять свои Boeing на новый российский самолет

Монопарк Boeing сокращает издержки авиакомпании Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Авиакомпания «Победа» отказалась использовать российские самолеты МС-21. Такой вывод озвучили на совещании у вице-премьера РФ Юрия Борисова, сообщил источник ТАСС, близкий к участнику переговоров.

«На эксплуатации МС-21 сконцентрируется сам „Аэрофлот“. Авиакомпания „Победа“ будет эксплуатировать Boeing 737», — пояснил источник. По его словам, во время совещания было озвучено мнение, что монопарк (парк самолетов одного производителя) сокращает издержки авиакомпании. Напротив, рост издержек скажется на стоимости билетов — это недопустимо для бюджетных перевозчиков, подчеркнул он.

Ранее правительственная подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу под председательством Борисова рекомендовала авиакомпании «Победа» (является дочерним предприятием «Аэрофлота») рассмотреть покупку 30 МС-21 вместо Boeing 737 Max.

В беседе с «URA.RU» председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал, что предложение закупать отечественный МС-21 вместо Boeing выглядит, «по меньшей мере, странно». Российский самолет еще не прошел сертификацию.В конце февраля Борисов анонсировал, что серийное производство МС-21 планируется начать к 2021 году, напоминает RT.