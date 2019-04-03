02 апреля 2019

Появился претендент на место досрочно уходящего в отставку главы челябинского района

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:03
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей, дубровский борис
Пока абсолютное большинство муниципальных глав видело Алексея Текслера (справа) лишь на церемонии передачи властиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

На место главы Кусинского района Виктора Пенягина, который досрочно уходит в отставку, претендует его заместитель Юрий Лысяков. Об этом сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства Челябинской области.

«Да, Лысяков подал заявление на конкурс. Иных комментариев пока не даем», — заявили агентству в ведомстве.

По информации собственных источников «URA.RU», Юрий Лысяков на данный момент имеет максимальные шансы получить должность главы района. Окончательно позиция областных властей по этому вопросу определится после его личной встречи с новым главой региона Алексеем Текслером.

В аналогичной ситуации оказался после добровольной отставки мэра Копейска Виктора Можина возглавивший город его зам Андрей Фалейчик. Ради этого Фалейчик перешел в администрацию Копейска из регионального минстроя.

Оба чиновника могут получить аудиенцию у губернатора уже на следующей неделе. Предполагается, что Алексей Текслер проведет в Челябинске первое совещание с главами городов и районов.

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