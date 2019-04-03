Появился претендент на место досрочно уходящего в отставку главы челябинского района

На место главы Кусинского района Виктора Пенягина, который досрочно уходит в отставку, претендует его заместитель Юрий Лысяков. Об этом сообщили «URA.RU» в управлении внутренней политики правительства Челябинской области.
«Да, Лысяков подал заявление на конкурс. Иных комментариев пока не даем», — заявили агентству в ведомстве.
По информации собственных источников «URA.RU», Юрий Лысяков на данный момент имеет максимальные шансы получить должность главы района. Окончательно позиция областных властей по этому вопросу определится после его личной встречи с новым главой региона Алексеем Текслером.
В аналогичной ситуации оказался после добровольной отставки мэра Копейска Виктора Можина возглавивший город его зам Андрей Фалейчик. Ради этого Фалейчик перешел в администрацию Копейска из регионального минстроя.
Оба чиновника могут получить аудиенцию у губернатора уже на следующей неделе. Предполагается, что Алексей Текслер проведет в Челябинске первое совещание с главами городов и районов.