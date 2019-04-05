«Дочка» легендарного предприятия Тюмени продает актив, который заложила «Сбербанку»

«Дочка» «СибНАЦа» продает имущество в Тюмени. Об этом сообщил источник «URA.RU» в Российском аукционном доме (РАД), на платформе которого будут проходить торги.
Речь идет о производственно-складском комплексе многопрофильного научного предприятия «Геодата», который находится в залоге у «Сбербанк Капитала». По данным собеседника, комплекс зданий, размещенный на улице Республики, 250, уже дважды выставлялся на аукцион, но еще не был продан. «Первый раз была цена по рыночной оценке 43 млн рублей, но по этой цене не удалось продать. Вторая цена была 35 млн рублей. Недавно пришло письмо с просьбой [от собственника] выставить комплекс за 30 млн рублей», — отметил источник. Он уточнил, что объект, расположенный на участке в пять тысяч «квадратов», выставят на продажу приблизительно 10 апреля. Сам аукцион будет проводится в последней декаде мая.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» гендиректор «Геодаты» Виталий Морозов подтвердил факт реализации недвижимости. Несмотря на слова источника, о проблемах компании с залоговыми обязательствами, глава «Геодаты» сообщил, что предприятие продает свой комплекс для того, чтобы «избавиться от свободного ненужного имущества».
Предприятие «СибНАЦ», возглавляет Анатолий Брехунцов, известный как один из основных разведчиков ямальских недр. Компания регулярно получает госконтракты. За весь период существования организация заключила соглашений на сумму 3,4 млрд рублей. В последние годы контрагенты «СибНАЦ» регулярно обращались в суд, поскольку это единственный способ получить деньги.Так в ноябре 2018 года компания смогла избежать банкротства, погасив задолженность в 122,75 млн рублей перед налоговой службой.