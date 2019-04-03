Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 18:11
Размер текста
-
17
+
Самолеты клипарт, самолет
Авиасообщение между двумя странами может быть возобновлено на регулярной и чартерной основеФото: unsplash.com

Росавиация предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между Россией и Украиной. Об этом сообщила представитель ведомства.

«Предлагаем возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство Украины заявило о запрете авиасообщения с Россией. Решение было принято по инициативе украинского МИД после визита в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...