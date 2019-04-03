Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между Россией и Украиной. Об этом сообщила представитель ведомства.
«Предлагаем возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе», — приводит РИА «Новости» слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что правительство Украины заявило о запрете авиасообщения с Россией. Решение было принято по инициативе украинского МИД после визита в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.