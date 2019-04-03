Знак качества: Путин расписался на новом автомобиле на заводе Merсedes. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 19:15
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Президент расписался на одной из первых машин нового заводаФото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поставил подпись на капоте Mercedes во время открытия завода в подмосковном Солнечногорске. Об этом говорится в telegram-канале главы Московской области Андрея Воробьева.

«Владимир Путин оставил автограф на одной из первых машин, выпущенных новым заводом — седане Е-класса», — передает Воробьев Live.

Ранее сообщалось, что Президент прибыл на открытие завода на новом лимузине Aurus. Помимо него в церемонии приняли участие зампред правительства России Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: telegram-канал «Воробьев Live»

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