Президент России Владимир Путин поставил подпись на капоте Mercedes во время открытия завода в подмосковном Солнечногорске. Об этом говорится в telegram-канале главы Московской области Андрея Воробьева.
«Владимир Путин оставил автограф на одной из первых машин, выпущенных новым заводом — седане Е-класса», — передает Воробьев Live.
Ранее сообщалось, что Президент прибыл на открытие завода на новом лимузине Aurus. Помимо него в церемонии приняли участие зампред правительства России Дмитрий Козак, глава Минпромторга Денис Мантуров, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Московской области Андрей Воробьев.