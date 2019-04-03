Уральская певица Монеточка и Абрамович-младший вошли в список Forbes

Forbes представил список успешных молодых людей до 30 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Молодая уральская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, вошла в список журнала Forbes, посвященный успешным молодым людям до 30 лет. Кроме того, в перечне молодых предпринимателей издания оказался 25-летний сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, являющийся частным инвестором.

В почетном списке талантливой молодежи, составленном Forbes, появился 28-летний основатель компании Promobot Олег Кивокурцев из Перми. Сейчас компания Кивокурцева ведет разработки в области распознавания речи и лиц, компьютерного зрения, нейросетей и искусственного интеллекта, отмечает издание.

Ранее журнал Forbes назвал имена богатейших людей планеты в 2019 году. Титул самой состоятельной женщины достался наследнице косметического бренда L`Oreal Франсуазе Бетанкур-Майерс. Ее капитал оценивается в 49 миллиардов 300 миллионов долларов. Самым богатым мужчиной планеты стал 55-летний Джефф Безос — глава крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon.