Уральская певица Монеточка и Абрамович-младший вошли в список Forbes

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 20:51
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Forbes представил список успешных молодых людей до 30 летФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Молодая уральская певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, вошла в список журнала Forbes, посвященный успешным молодым людям до 30 лет. Кроме того, в перечне молодых предпринимателей издания оказался 25-летний сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, являющийся частным инвестором.

В почетном списке талантливой молодежи, составленном Forbes, появился 28-летний основатель компании Promobot Олег Кивокурцев из Перми. Сейчас компания Кивокурцева ведет разработки в области распознавания речи и лиц, компьютерного зрения, нейросетей и искусственного интеллекта, отмечает издание.

Ранее журнал Forbes назвал имена богатейших людей планеты в 2019 году. Титул самой состоятельной женщины достался наследнице косметического бренда L`Oreal Франсуазе Бетанкур-Майерс. Ее капитал оценивается в 49 миллиардов 300 миллионов долларов. Самым богатым мужчиной планеты стал 55-летний Джефф Безос — глава крупнейшего в мире интернет-ретейлера Amazon.

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