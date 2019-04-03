Росстат объяснил Кремлю, почему треть россиян не может купить себе обувь

В Росстате рассказали об исследовании, согласно которому у трети россиян в 2018 году не хватало денег на новую обувь по сезону. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков потребовал объяснить, «почему именно на обувь», «почему именно треть» и «откуда эти цифры».
В ответ на требования Пескова Росстат привел цифры. В них, по мнению ведомства, положительная динамика. Так, по сравнению с 2016 годом возможность ежегодно покупать по две пары обуви каждому члену семьи появилась у 63,8% домохозяйств (50,3% в 2016-м). Стали чаще россияне ходить другу другу в гости. Число тех, кто «не может свести концы с концами» за последние два года уменьшилось с 17,4% до 14,6%.
В Росстате указали на точность данных своего исследования, которое проводится с 2011 года, передает сайт RNS. Методика «наблюдения» создавалась вместе с ведущими экспертами страны при участии Высшей школы экономики. Для последнего мониторинга было опрошено 60 тысяч домохозяйств. С каждым из членов семьи специалисты общались от часа до полутора часов. Итогом работы, по заявлению Росстата, становится возможность СМИ и власти «всесторонне оценить качество жизни граждан».
Напомним, что Росстат представил данные по ежемесячному доходу среднестатистической российской семьи, который должен составлять почти 60 тыс. рублей. В исследовании приняли участие 60 тысяч домохозяйств. Среди респондентов 14,6% уточнили, что сталкиваются с существенными затруднениями, чтобы «сводить концы с концами