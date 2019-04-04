Мэрия Сургута передумала продавать с аукциона скандально известный автосалон

Новости о возможной продаже автосалона с торгов вызвала настоящий ажиотаж Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В истории с автосалоном Kia на Югорском тракте стали известны новые подробности, которые в корне меняют ранее принятые решения сургутской администрации о запуске процедуры продажи объекта. Об этом «URA.RU» заявили в мэрии.

Чиновники планировали обратиться в арбитражный суд ХМАО, чтобы выставить на публичные торги автосалон, поскольку 24 марта у него закончился срок аренды земли, а он в едином государственном реестре недвижимости значится, как объект незавершенного строительства. «Комитет по земельным отношениям начал готовить документы для обращения в суд, прислал запрос к нам в департамент архитектуры. А мы еще в феврале выдали разрешение на ввод автосалона в эксплуатацию. Так что на сегодняшний момент это уже объект завершенного строительства», — прокомментировал ситуацию заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин.

Теперь владелец автосалона Алексей Вдовенко может либо выкупить земельный участок, либо взять его в долгосрочную аренды сроком на 49 лет. В беседе с корреспондентом «URA.RU» он предположил, что вся эта ситуация возникла из-за того, что в базе данных Росреестра не обновилась информация о статусе его объекте. Как ранее сообщало агентство, работа автосалона уже не в первый раз обращает на себя внимание городских властей. После его открытия выяснилось, что разрешение на строительство выдавалось под паркинг, а в итоге появился дилерский центр. Впоследствии владельцу автосалона в судебных тяжбах с городской администрацией удалось доказать законность своей постройки.