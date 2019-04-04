Госкорпорация на Ямале наняла сыщика за 15 млн рублей

За опрос юридического лица он будет брать 20 тысяч рублей Фото: Flickr

Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») за 15,5 млн рублей наняла детектива из Москвы. Итоги закупки были подведены 3 апреля.

Компания указывала, что закупка детективных услуг необходима для поиска утраченных проблемных активов (имущество, которое не вернули), а также сбора информации в целях поиска лиц, являющихся должниками ГТЛК по договорам. Единственным участником, подавшим заявку на закупку, оказался учредитель детективного агентства Hunter Point Ярослав Федоров. За свои услуги он попросил 15 млн 532 тысяч рублей, что соответствует максимальной (начальной) сумме контракта.

В частности, он предложил платить по 100 тысяч рублей за поиск одного грузового или пассажирского автомобиля, по 130 тысяч — за поиск дорожно-строительной техники, 80 тысяч рублей — за поиск одного ж/д состава. При поиске должника ГТЛК заплатит Федорову 20 тысяч рублей за устный опрос лица, 120 тысяч рублей — за наведение справок в отношении юрлица и 110 — в отношении физлица. Также госкорпорации придется отдавать по семь тысяч рублей за час наблюдения детектива за одним объектом.

Получить комментарий от Ярослава Федорова не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» по телефонам, указанным на сайте Hunter Point, никто не ответил.

Государственная транспортная лизинговая компания (ПАО «ГТЛК») является крупнейшей лизинговой компанией России, чей головной офис находится в Салехарде. Предприятие поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт. Единственным акционером компании является Министерство транспорта страны.