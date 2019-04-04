Елена Малышева — дилетант и непрофессионал, считают врачи-остеопаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву раскритиковали в профессиональном сообществе за ее слова об остеопатии. По мнению экспертов, она оскорбила всех врачей этой специальности и теперь должна принести им извинения.

Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» от 29 марта заявила, что «остеопатии не существует как специальности». После с ней в дискуссию вступил заслуженный врач России, заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного медицинского университета Дмитрий Мохов. Он подчеркнул, что не удовлетворен ее ответом на критику. «Мы понимаем, что сегодня много лжеспециалистов. Тем не менее остеопатия — это такая же специальность, и ей могут заниматься лица с высшим медицинским образованием. Мы ожидали, что перед профессионалами и перед пациентами [Елена Малышева и ее соведущие — прим. ред.] извинятся, но этого не последовало», — цитирует профессора радиостанция «Говорит Москва».

В свою очередь, член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов, считает, что словами об остеопатах Елена Малышева показала всей стране свой непрофессионализм. «Это безобразие и дилетантизм! Вся группа [телеврачей в программе „Жить здорово!“ — прим. ред.] во главе с Малышевой — полные дилетанты, как, впрочем, и в других вопросах. То, что она представила по телевидению, ситуация полного незнания, дилетантизма и введения в недоумение всей остеопатической общественности, населения нашей страны и окружающих государств», — заявил врач телеканалу 360.

Ранее Дмитрий Мохов обратился к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту и к самой телеведущей с требованием остановить распространение сведений, порочащих врачей-остеопатов. Позже Малышева, отвечая на его критику, заявила, что в своей программе она и ее коллеги стараются «максимально защитить интересы зрителей от шарлатанов и мошенников».