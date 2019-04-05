У застройщика Ямальских микрорайонов в Тюмени хотят отсудить почти 400 млн рублей

Иск на 382 млн рублей к компании «Запсибгазпром-газификация» подал тюменский проектный институт «Градъ». Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Тюменской области. Предприятие-ответчик входит в ОАО «Запсибгазпром», известное, в частности, постройкой Ямальских микрорайонов в областном центре.
По данным картотеки, стороны разошлись в оценке стоимости проектных работ, которые «Градъ» в 2014 году провел для «Запсибгазпрома» на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. В ходе разбирательства суд затребовал доказательства согласования выполненных работ. Следующее заседание состоится 10 апреля.
2 апреля «Градъ» по похожему делу уже отсудил у «Запсибгазпром-газификация» около 9 млн рублей. Истец выполнил работы по договору на 65,8 млн рублей, однако получил только 55 млн рублей. Несмотря на то, что в договоре было указана, что стоимость работ является ориентировочной, а окончательная цена определяется по согласованию сторон, суд принял сторону «Градъ».
Получить оперативный комментарий от участников разбирательства не удалось — им направлены запросы.
ОАО «Запсибгазпром» было основано в 1972 году. Кроме гражданского строительства и газификации, компания производит системы теплоснабжения, оборудование для нефтегазового комплекса, а также готовит кадры для работников нефтяной и газовой промышленности.