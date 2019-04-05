04 апреля 2019

Число зараженных гепатитом в больнице Благовещенска онкобольных детей выросло до 150

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 05:41
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Хоспис
Число зараженных детей выросло и продолжит растиФото: Алексей Андронов © URA.RU

Число онкобольных детей, которые заразились гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, уже выросло до 150 и еще увеличится. Между тем, эпидемиологи Роспотребнадзора выявили наиболее вероятный источник инфицирования пациентов.

Как рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники, скорее всего, заражение пошло от ребенка, которому диагноз гепатит С был поставлен 10 лет назад. В то время он проходил лечение как раз в отделении, где находились недавно заразившиеся дети.

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«Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента. Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции» — говорится в заключении Роспотребнадзора.

Другие источники издания ранее говорили, что в качестве причины распространения инфекции рассматривается использование нестерильных инструментов и расходных материалов. Сейчас диагноз гепатит С поставлен 150 детям, но собеседники журналистов уверены, что это число увеличится, так как специалисты продолжают исследовать «контактных лиц».

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