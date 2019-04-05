Число зараженных гепатитом в больнице Благовещенска онкобольных детей выросло до 150

Число зараженных детей выросло и продолжит расти Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Число онкобольных детей, которые заразились гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, уже выросло до 150 и еще увеличится. Между тем, эпидемиологи Роспотребнадзора выявили наиболее вероятный источник инфицирования пациентов.

Как рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники, скорее всего, заражение пошло от ребенка, которому диагноз гепатит С был поставлен 10 лет назад. В то время он проходил лечение как раз в отделении, где находились недавно заразившиеся дети.

«Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента. Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции» — говорится в заключении Роспотребнадзора.

Другие источники издания ранее говорили, что в качестве причины распространения инфекции рассматривается использование нестерильных инструментов и расходных материалов. Сейчас диагноз гепатит С поставлен 150 детям, но собеседники журналистов уверены, что это число увеличится, так как специалисты продолжают исследовать «контактных лиц».