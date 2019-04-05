Соратника Суркова в Кремле сменит куратор Донбасса

Вероятный преемник Олега Говоруна курировал ДНР и ЛНР Фото: Карина Ванеш © URA.RU

После отставки начальник Управления по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России Олега Говоруна его обязанности будет исполнять Алексей Филатов, который сейчас курирует в Кремле работу с Донбассом.

Информацию о том, что Говорун уже написал заявление об отставке, РБК подтвердили три знакомых с ситуацией источника. После его окончательного ухода, структуру АП возглавит Филатов, добавили собеседники агентства. На протяжении нескольких лет он был главным советником в управлении, курировал отношения России и Южной Осетии. В 2018 году на посту замначальника стал заниматься вопросами Донецкой и Луганской народных республик. На новом кресле Филатову предстоит взять под контроль не только Донбасс; еще Южную Осетию и Абхазию.

Другими заместителями Говоруна являются Денис Травин (отвечает за экономические вопросы в тех же республиках) и начальник департамента Владимир Владимиров (занимается политическими отношениями по тем же территориям).

О вероятной отставке Олега Говоруна, которого называют соратником помощника президента Владислава Суркова, стало известно в четверг, 4 апреля. По предположению коллег чиновника, он может продолжить карьеру в бизнесе.