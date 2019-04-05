Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку — 2»

В Берлине ответили на претензии США по поводу газопровода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Германия отказалась менять свою позицию по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». На критику в адрес Берлина со стороны США ответил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Нас это (позиция США — ред.) не удивило, и мы не будем менять наши аргументы в вопросе „Северного потока — 2“», — приводит News.ru слова Мааса. Так глава немецкого МИД ответил на заявления вице-президента США Майкла Пенса, который обвинил Германию в недостаточных тратах на оборону в рамках НАТО, а также критиковал Берлин за позицию по «Северному потоку — 2».

Ранее Европарламент предлагал остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако политики и бизнесмены Германии открыто поддерживают проект, пытаясь вывести его из-под ограничений Евросоюза.

«Северный поток — 2» — проект газопровода из России в Европу в обход Украины. Магистраль, которую планируется запустить в конце 2019 года, проложат по дну Балтийского моря. Пропускная возможность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год.