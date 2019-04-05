Единороссы убили интригу на выборах главы Кургана

Курганским единороссам, представляющим большинство в городской думе, посоветовали голосовать на выборах мэра за Андрея Потапова, который в настоящее время является главой городской администрации. Решение об этом принято на конференции Курганского местного отделения «Единой России».
«На конференции Курганского местного отделения партии „Единая Россия“ поддержали Андрея Потапова на должность главы муниципалитета. <…> Партия рекомендует депутатам фракции „Единая Россия“ на заседании Курганской городской думы, где пройдет голосование за кандидатов, руководствоваться решением конференции», — сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».
Помимо этого, Потапова избрали секретарем Курганского местного отделения. Ранее эту партийную должность занимал экс-глава Кургана Сергей Руденко, при этом в партии предполагали, что бывший градоначальник сохранит ее за собой. Альтернативу Потапову в борьбе за пост секретаря составил Роман Сергеечев, который также претендует на кресло мэра.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 5 апреля на заседании городской думы тайным голосованием выберут нового мэра. На эту должность претендуют четыре человека. Абсолютное большинство в гордуме составляют члены «Единой России» — 23 депутата из 25. Если они последуют рекомендации партии, то шансов получить пост главы города у конкурентов Потапова нет.