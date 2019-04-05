Forbes приписал слоган «пересядь на мужское лицо» другому блогеру. Автор возмущена

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 12:08
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Маршенкулова предположила, что составители списка «не видят разницы между феминистками»Фото: Reebok Russia, Instagram

Журналистка и блогерша Залина Маршенкулова, которая снялась в провокационной рекламе для спортивного бренда Reebok, возмутилась списком успешных молодых россиян до 30 лет от журнала Forbes. Своим мнением девушка поделилась в telegram-канале «Женская власть».

По мнению Маршенкуловой, журналисты, которые составляли рейтинг молодых звезд в категории «Социальные практики», несправедливо приписали блогерше Нике Водвуд некоторые заслуги. «Мощно Форбс разобрался, конечно. Случайно приписал Нике мою „иглу одобрения“. Курирует повестку? — может быть. Но при чем тут мой слоган, который она не одобряет — Лол. Все фемки (феминистки, прим. ред.) на одно лицо типа, … (все равно)», — отметила девушка, которая до 18 лет жила в Губкинском (ЯНАО).

Список 30 российских самых перспективных молодых звезд новых медиа был опубликован 4 апреля. В него вошли молодая уральская певица Лиза Монеточка и 25-летний сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, являющийся частным инвестором.

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