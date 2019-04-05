Журналистка и блогерша Залина Маршенкулова, которая снялась в провокационной рекламе для спортивного бренда Reebok, возмутилась списком успешных молодых россиян до 30 лет от журнала Forbes. Своим мнением девушка поделилась в telegram-канале «Женская власть».
По мнению Маршенкуловой, журналисты, которые составляли рейтинг молодых звезд в категории «Социальные практики», несправедливо приписали блогерше Нике Водвуд некоторые заслуги. «Мощно Форбс разобрался, конечно. Случайно приписал Нике мою „иглу одобрения“. Курирует повестку? — может быть. Но при чем тут мой слоган, который она не одобряет — Лол. Все фемки (феминистки, прим. ред.) на одно лицо типа, … (все равно)», — отметила девушка, которая до 18 лет жила в Губкинском (ЯНАО).
Список 30 российских самых перспективных молодых звезд новых медиа был опубликован 4 апреля. В него вошли молодая уральская певица Лиза Монеточка и 25-летний сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий, являющийся частным инвестором.