В Екатеринбурге арестовали офис Союза архитекторов из-за почти миллионного долга за коммуналку

Руководитель отделения Союза архитекторов намерен и дальше судиться с коммунальщиками Фото: УФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы наложили арест на помещение уральского отделения Союза архитекторов России. Причиной стал почти миллионный долг перед управляющей компанией, рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Арбитражный суд Свердловской области постановил взыскать с отделения Союза архитекторов 995 тысяч рублей долга за услуги ЖКХ перед ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района». «Судебный пристав-исполнитель совершил выход в адрес должника, где составил акт описи и ареста принадлежащего ему имущества», — сообщили в УФССП.

Руководитель уральского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников рассказал «URA.RU», что спор с управляющей компанией продолжается уже два года. «Мы просто-напросто не хотим платить им за благоустройство, за ремонт дома — мы не пользуемся их мусоркой, не выходим в их двор, крышу и витражи мы поменяли сами», — отметил Алейников. По его словам, организация в свое время даже не сразу узнала о том, что УК подала на нее в суд.

«Я сейчас в Москве, вернусь — будем дальше с ними ругаться», — сказал руководитель регионального отделения союза, добавив, что предъявленный долг будет погашен. Организация намерена подать ответный иск против коммунальщиков. «Будем возвращать свои затраты каким-то образом», — заявил Алейников.