На Ямале планирую ликвидировать госучреждение «Научный центр освоение Арктики». Решение было принято, поскольку центр во многом дублирует функции других аналогичных научных структур. Об этом рассказали собственные источники агенства.
В правительстве Ямала сообщили, что ни каких решений пока не принято и речь о ликвидации Центра не идет.
Инсайдеры уточняют, что о ликвидации центра коллективу объявил куратор ямальской науки замгубернатора Александр Мажаров. «Научный центр изучения Арктики» планируют объединить с другой правительственной научной структурой некоммерческим партнерством «Российским центром освоения Арктики». Учредителем обоих центров является региональный департамент внешних связей, который возглавляет Мажаров.
При объединении часть струнников центра изучения Арктики будет сокращена. Сколько именно человек попадут под сокращение пока неизвестно. По данным на официальном сайте центра только ученых у них работает 40 человек.
Накануне губернатор Ямала Дмитрий Артюхов высказался, что не видит практических результатов деятельности ямальской науки и распорядился отправить ученых в тундру, чтобы они доказали свою полезность. Еще раньше губернатор ликвидировал окружной департамент науки, превратив его в научное управление при департаменте внешних связей.