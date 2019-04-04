Артюхов приказал отправить ямальских ученых в тундру, чтобы они доказали свою полезность

Губернатор Артюхов приказал отказаться от наемных ученых и отправлять «в поле» тех, кому платит зарплату Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов раскритиковал организацию научных исследований на Ямале. Он заявил, что практических результатов многолетних работ не видно. И одна из причин этому — полевые работы в тундре подводятся сторонними учеными и организациями, а не научными сотрудниками, работающими в ямальских госучреждениях.

Вопрос был поднят на заседании ямальского правительства во время обсуждения мероприятий дорожной карты по развитию оленеводства в регионе. С 2016 года ученые исследуют состояние ямальских пастбищ, объемы которых стремительно сокращаются из-за слишком большого (более 730 тыс.) поголовья оленей.

«У нас часто возникают вполне оправданные вопросы о том, чем занимаются наши научные сотрудники, потому что результатов практически мы не видим. Мне кажется, это направление очень острое и важное. Если чем и должны наши структуры заниматься, так это квалифицированной оценкой того, что происходит в природной сфере. Конкурсы — это конечно хорошо, но если это какие-то полевые работы, где необходимо ногами походить, фотографии сделать, образцы собрать, то, мне кажется, этим должны заниматься наши сотрудники, которые у нас зарплату получают. Тогда, глядишь, у нас наконец-то появятся практические результаты деятельности наших научных учреждений», — заявил губернатор.

Губернатор отметил, что, когда речь идет о выборе организаций на конкурсной основе, всегда переживает о том, кто выиграет и какие результаты от проведённых исследований будут получены. Он призвал ответственных пересмотреть подходы и часть работ провести своими силами, без привлечения сторонних специалистов, чтобы было с кого спрашивать, если к итоговым отчетам появятся вопросы.

Дорожная карта по развитию оленеводства на Ямале была разработана и принята еще в 2016 году. Однако публично ее до этого момента в правительстве Ямала не обсуждали. Как ранее уже рассказывало «URA.RU», в планах региональных властей сократить поголовье оленей, иначе им грозит массовое вымирание из-за бескормицы.

Напомним, что Дмитрий Артюхов, как только был официально назначен на пост губернатора ЯНАО, ликвидировал ямальский департамент науки, превратив его в небольшое управление при департаменте внешних связей ЯНАО.