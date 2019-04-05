Им стал вице-премьер Юрий Трутнев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены правительства РФ отчитались о доходах за 2018 год. Самым богатым из них может стать бывший пермский губернатор, а ныне вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Трутнев заработал в прошлом году 538 млн руб», — пишет газета «Коммерсант». Также Трутнев может похвастаться шикарным автопарком. Он лично владеет автомобилем BMW Х6 М50D, а совместно с женой: Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, снегоходом Bombardier INC, прицепом Tiki Treiler X300L, а также квадроциклом ATV Polaris. Только Nissan Patrol, задекларированный в 2018 году, сменился на Toyota Highlander.

Изменились и данные о недвижимости Трутнева. В 2018 году вице-премьер отчитался о двух домах площадью 345 и 170 квадратных метров, а также об участке земли в 3742 квадрата. Сейчас в собственности полпреда один жилой дом площадью 819 квадратов и кусок земли размером семь тысяч квадратов.

В 2017 году доход Трутнева был гораздо меньше. Тогда политик задекларировал больше 377 млн рублей. А в 2016 году Трутнев занимал третье место в списке самых богатых министров правительства. Тогда он заработал чуть меньше 357 млн рублей.

Трутнев начал свою политическую карьеру в Перми. В 1994 году он стал депутатом пермской городской думы. В 2000 году стал губернатором Пермской области. Именно при нем состоялось слияние региона с Коми-Пермяцким автономным округом, в результате которого образовался Пермский край.