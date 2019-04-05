В Свердловской области чиновники пригрозили арестом депутату Госдумы

Ионин решил встретиться с жителями свердловского поселка на придомовой территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловскому депутату Госдумы Дмитрию Ионину пригрозили арестом, если он не откажется от своих планов провести встречу с жителями поселка Верхняя Синячиха Алапаевского района. По словам Ионина, такая угроза поступила от некой сотрудницы районной администрации, которая позвонила в приемную парламентария.

Встреча депутата с жителями свердловского поселка намечена на сегодня, 5 апреля. «Я написал, как положено, письмо Константину Дееву (главе муниципального образования Алапаевское — прим. ред.), что прошу предоставить помещение школы для встречи с жителями. Мне пришел очень странный ответ, что это помещение не состоит в перечне для депутатов — на самом деле оно там состоит», — рассказал «URA.RU» Ионин. Тогда депутат решил встретиться с людьми на территории около одного из домов.

«После этого мне в приемную поступил звонок от сотрудницы администрации Алапаевского района, которая заявила, что Деев запретил мне проводить встречу на его территории, и что уже предупреждена полиция и меня могут задержать», — поделился Ионин. По его словам, женщина ссылалась на закон о митингах, в ответ же ей предложили ознакомиться с законом о статусе депутата.

Ионин считает, что таким образом алапаевская администрация отреагировала на то, что он раскрыл факт безвозмездной передачи одним из местных депутатов муниципального имущества Верхней Синячихи. Сейчас же парламентарий занимается еще одной историей. «Нашли акты выполненных работ, по которым проводилась уборка снега бульдозерами 2 августа 2018 года. В августе они списывали деньги на якобы уборку снега», — пояснил Ионин. Встречу с жителями Верхней Синячихи он отменять не собирается. «Что это за Алапаевский район такой, где глава должен мне разрешать или не разрешать туда приезжать? Может, еще шлагбаум на входе поставят? У нас, слава богу, с Алапаевским районом безвиз», — отметил депутат.

Сам Деев в разговоре с «URA.RU» заявил, что Ионину никто из администрации не звонил. Факт запрета на встречу депутата с жителями он также опроверг. «Есть федеральные законы, по которым мы живем, и все», — сказал Деев.