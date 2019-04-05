Бездомная женщина пробралась на борт самолета Utair в аэропорту Уфы. Безбилетница пыталась улететь в Москву. Инцидент произошел 3 апреля, но о нем известно стало только сейчас.
«Экипаж заметил женщину, которая ходила по салону, пересаживалась с места на место и отказывалась показывать билет. Пассажирку задержала полиция, при себе у нее не оказалось документов. Она представилась пенсионеркой Натальей Максимовой. Как она прошла контроль в аэропорту — неизвестно», — пишет telegram-канал Baza.
Женщина может страдать амнезией: она не помнит, как попала в Уфу, до этого она перемещалась из Иваново в Усть-Каменогорск в Казахстане. Она заметила, что когда-то работала в детском саду и школе.
В аэропорту Уфы не ответили на звонок редакции «URA.RU». В пресс-службе Utair получили вопросы редакции насчет инцидента на борту их самолета, но оперативно не ответили на них.
В управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу взяли время на подготовку комментария. В Приволжской транспортной прокуроре не ответили на звонок редакции.