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На борт Utair в Уфе пробралась бездомная женщина без билета. ФОТО

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 14:14
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, экипаж, заправка самолета, ютэир, самолет, боинг 767
Как женщине удалось пройти через все пункты охраны в аэропорту — неизвестноФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бездомная женщина пробралась на борт самолета Utair в аэропорту Уфы. Безбилетница пыталась улететь в Москву. Инцидент произошел 3 апреля, но о нем известно стало только сейчас.

«Экипаж заметил женщину, которая ходила по салону, пересаживалась с места на место и отказывалась показывать билет. Пассажирку задержала полиция, при себе у нее не оказалось документов. Она представилась пенсионеркой Натальей Максимовой. Как она прошла контроль в аэропорту — неизвестно», — пишет telegram-канал Baza.

Женщина может страдать амнезией: она не помнит, как попала в Уфу, до этого она перемещалась из Иваново в Усть-Каменогорск в Казахстане. Она заметила, что когда-то работала в детском саду и школе.

В аэропорту Уфы не ответили на звонок редакции «URA.RU». В пресс-службе Utair получили вопросы редакции насчет инцидента на борту их самолета, но оперативно не ответили на них.

В управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу взяли время на подготовку комментария. В Приволжской транспортной прокуроре не ответили на звонок редакции.

телеграм-канал baza

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