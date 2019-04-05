Теперь официально: глава ГИБДД по Москве ушел в отставку

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 14:13
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, форма, полиция, гибдд, мундир
Коваленко подал рапорт об отставкеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко официально покинул пост. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил собеседник агентства. Источник уточнил, что уход главного гаишника столицы с поста не связан с ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Место Коваленко займет его бывший заместитель полковник Алексей Диокин. Он назначен временно исполняющим обязанности главы управления ГИБДД по Москве, уточняет издание.

Коваленко, напомним, заговорил об отставке именно после аварии с «Гелендвагеном», при которой погибли женщина с ребенком. Высокопоставленному силовику вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, после чего Коваленко попрощался с личным составом.

Стоит отметить, что предполагаемый виновник ДТП, являющийся уроженцем Чечни, сам сдался полиции. Сделать это ему приказал глава республики Рамзан Кадыров.

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