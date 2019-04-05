Теперь официально: глава ГИБДД по Москве ушел в отставку

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко официально покинул пост. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Генерал-майор полиции В. В. Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию», — заявил собеседник агентства. Источник уточнил, что уход главного гаишника столицы с поста не связан с ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Место Коваленко займет его бывший заместитель полковник Алексей Диокин. Он назначен временно исполняющим обязанности главы управления ГИБДД по Москве, уточняет издание.
Коваленко, напомним, заговорил об отставке именно после аварии с «Гелендвагеном», при которой погибли женщина с ребенком. Высокопоставленному силовику вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, после чего Коваленко попрощался с личным составом.
Стоит отметить, что предполагаемый виновник ДТП, являющийся уроженцем Чечни, сам сдался полиции. Сделать это ему приказал глава республики Рамзан Кадыров.