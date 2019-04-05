Стала известна причина пожара в историческом особняке в центре Тюмени

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в памятнике архитектуры, расположенном на улице Дзержинского, 34, в Тюмени. Предварительную версию инцидента «URA.RU» назвали в региональном управлении МЧС.
Напомним, пожар произошел 5 апреля. В памятнике архитектуры много десятилетий находилась художественно-реставрационная мастерская «Мних» Вадима Шитова. Сам он с поверхностными ожогами был доставлен с места пожара в больницу — его жизни ничего не угрожает.
Ранее агентство сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что памятник культурного наследия (известный как «дом Рубцовой») будет восстановлен «какими бы ни были последствия» пожара. Сумма ущерба пока не установлена.