Тюменские силовики нагрянули с обыском к главе ямальского поселка

Обыск сотрудники ФСБ провели сегодня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Тюменской области провели 5 апреля обыск у главы поселка Пуровск (ЯНАО) Владимира Никитина. Об этом «URA.RU» рассказал источник во властных структурах Ямала.

По версии инсайдера, обыск связан с уголовным делом, якобы возбужденным против и. о. гендиректора МУП «Пуровские коммунальные системы» (принадлежит администрации Пуровского района) Виталия Бородина. Источник уверяет, что руководитель обвиняется в хищении 2,3 млн рублей.

«Руководитель с мая по декабрь 2018 года, используя служебное положение, по предварительному сговору с частным предпринимателем (его имя не называется) совершили хищение 2 350 тыс. рублей. Деньги были украдены при исполнении контракта по капитальному ремонту наружных коммунальных систем», — отмечает инсайдер. По его данным, махинации вскрылись после многочисленных жалоб местных жителей на качество воды — проведенный ремонт никак не улучшил ее состояние.

В администрации поселка, управлении ФСБ по Тюменской области и МУП «Пуровские коммунальные системы» не ответили на звонки корреспондента «URA.RU». В пресс-службе МВД России по Пуровскому району ЯНАО редакции сообщили, что работают только через официальные запросы. В ведомство направлено письмо. В администрации района также не стали комментировать ситуацию, но пообещали рассмотреть запрос редакции.