Ямальские власти отказались передавать акции тюменского аэропорта собственной авиакомпании

Артюхов отметил, что на данный момент вопроса о передаче акций аэропорта не стоит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ЯНАО передумало передавать свой пакет акций тюменского аэропорта Рощино авиакомпании «Ямал». Причины изменения позиции властей региона объяснил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время своей первой встречи с журналистами в Салехарде.

Глава региона отметил, что несколько лет назад у окружных властей была идея передать управление акциями для того, чтобы позволить синхронизировать работу аэропорта и авиакомпании «Ямал». «Я был против этих имущественных [решений], потому что обратного хода нет. Зачем? Везде аэропорт и компания — отдельные вещи. Надо синхронизировать? Миллион способов. Сейчас такого вопроса больше не стоит», — отметил Артюхов.

По данным из открытых источников, у Тюменской области контрольный пакет в АО «Терминал Рощино» — 57%, а Ямалу принадлежит 41,16% акций. О планах по передаче акций аэропорта от округа к перевозчику стало известно осенью 2017 года. Для этого нужно было передать 25 миллионов акций, общая сумма которых оценивалась в 25,6 млн рублей.

Основной владелец авиакомпании «Ямал» — окружной департамент имущественных отношений, у структуры правительства — 98,2% акций.