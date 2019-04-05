Ямальские власти отказались передавать акции тюменского аэропорта собственной авиакомпании

Наталья Борисова
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Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 18:13
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, артюхов дмитрий
Артюхов отметил, что на данный момент вопроса о передаче акций аэропорта не стоитФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ЯНАО передумало передавать свой пакет акций тюменского аэропорта Рощино авиакомпании «Ямал». Причины изменения позиции властей региона объяснил губернатор округа Дмитрий Артюхов во время своей первой встречи с журналистами в Салехарде.

Глава региона отметил, что несколько лет назад у окружных властей была идея передать управление акциями для того, чтобы позволить синхронизировать работу аэропорта и авиакомпании «Ямал». «Я был против этих имущественных [решений], потому что обратного хода нет. Зачем? Везде аэропорт и компания — отдельные вещи. Надо синхронизировать? Миллион способов. Сейчас такого вопроса больше не стоит», — отметил Артюхов.

По данным из открытых источников, у Тюменской области контрольный пакет в АО «Терминал Рощино» — 57%, а Ямалу принадлежит 41,16% акций. О планах по передаче акций аэропорта от округа к перевозчику стало известно осенью 2017 года. Для этого нужно было передать 25 миллионов акций, общая сумма которых оценивалась в 25,6 млн рублей.

Основной владелец авиакомпании «Ямал» — окружной департамент имущественных отношений, у структуры правительства — 98,2% акций.

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