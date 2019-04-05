Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что по итогам беседы председатель правительства пообещал Среднему Уралу поддержку в организации выставки «Иннопром-2019», саммита GMIS-2019 и в продвижении заявки Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023.
«Я доложил о том, как развивается свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед регионом, бизнесом и властью. Нам есть чем гордиться: ВРП с 2012 года вырос в 1,5 раза (2,25 трлн рублей); индекс промышленного производства в прошлом году — 109%. Хорошие цифры по вводу жилья, сельскому хозяйству», — написал Евгений Куйвашев.
GMIS состоится в Екатеринбурге в июле вместе с международной выставкой «Иннопром». Площадку посетит президент России Владимир Путин, на мероприятие он пригласил 19 глав других государств.
На проведение летней Универсиады-2023 Екатеринбург подал заявку в 2018 году. Ожидается, что, если уральской столице дадут право на организацию масштабного события, в городе начнется мегастройка, на которую потратят несколько десятков миллиардов рублей.
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Провели рабочую встречу с председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я доложил о том, как развивается свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед регионом, бизнесом и властью. Нам есть чем гордиться: ВРП с 2012 года вырос в 1,5 раза (2,25 трлн рублей); индекс промышленного производства в прошлом году — 109%. Хорошие цифры по вводу жилья, сельскому хозяйству. ? У нас принято 55 региональных программ, которые должны помочь осуществить рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. ? Я подробно рассказал Дмитрию Анатольевичу про программу «Жилье и городская среда», в рамках которой идет благоустройство дворов и придомовых территорий. Поделился, как хорошо у нас зарекомендовала себя практика выбора приоритетных объектов благоустройства через голосование жителей муниципалитетов. ? Также рассказал о подготовке больших международных мероприятий — выставки «Иннопром-2019», саммита GMIS-2019, заявки на Универсиаду и 300-летия Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Дмитрий Анатольевич пообещал поддержать проекты со стороны Правительства РФ.