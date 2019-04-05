Куйвашев рассказал об успехах свердловской экономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что по итогам беседы председатель правительства пообещал Среднему Уралу поддержку в организации выставки «Иннопром-2019», саммита GMIS-2019 и в продвижении заявки Екатеринбурга на летнюю Универсиаду-2023.

«Я доложил о том, как развивается свердловская экономика, какие приоритетные задачи стоят перед регионом, бизнесом и властью. Нам есть чем гордиться: ВРП с 2012 года вырос в 1,5 раза (2,25 трлн рублей); индекс промышленного производства в прошлом году — 109%. Хорошие цифры по вводу жилья, сельскому хозяйству», — написал Евгений Куйвашев.

GMIS состоится в Екатеринбурге в июле вместе с международной выставкой «Иннопром». Площадку посетит президент России Владимир Путин, на мероприятие он пригласил 19 глав других государств.

На проведение летней Универсиады-2023 Екатеринбург подал заявку в 2018 году. Ожидается, что, если уральской столице дадут право на организацию масштабного события, в городе начнется мегастройка, на которую потратят несколько десятков миллиардов рублей.