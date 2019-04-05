Полпред Цуканов предложил «Уральским авиалиниям» открыть хаб у себя на родине

«Уральские авиалинии» уже выполняют прямые рейсы в Калининград Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Калининградская область могла бы стать базовой точкой-хабом для авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом на встрече с гендиректором перевозчика Сергеем Скуратовым заявил полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, сообщается на официальном сайте полпредства.

«Калининградская область, куда „Уральские авиалинии“ тоже летают, могла бы стать базовой точкой-хабом. Ваша авиакомпания может стать мостиком, который свяжет регионы Урала и Северо-Запада нашей страны», — сказал полпред. По мнению Цуканова, такое решение может стать выходом при загруженности столичных аэропортов.

Николай Цуканов является уроженцем Калининградской области. Он был главой Гусевского муниципального района, который находится в этом регионе, губернатором Калининградской области (2010-2016), а после — полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С июня 2018 года Николай Цуканов является полпредом главы государства в УрФО.