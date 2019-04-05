Жители Тюменской области испугались половодья реки Ишим после сообщений о переходе воды через гребень плотины Сергеевского водохранилища (Казахстан). О ситуации на водоеме, вода из которого впадает в реку Ишим, сообщили в группе «Ишим пере Подслушано» социальной сети «ВКонтакте».
«Со вчерашнего дня начался перелив через гребень Сергеевского водохранилища. На текущий момент перелив составляет 16 см», — пишет автор поста. В подтверждение своих слов пользователь прикрепил несколько снимков, сделанных в разное время 3 и 4 апреля. На них заметно, что через гребень плотины с каждым днем проливаются все большие объемы воды.
В комментариях к посту подписчики отметили, что такие действия сотрудников дамбы могут привести к подтоплениям населенных пунктов в окрестностях реки Ишим. «Бедные Ишимцы! Опять затопит!» — предположила Евгения Кутырева, «Ну все, приплыли», — написала Юлия Кульпина, «Да начнется веселье!» — отметил Сергей Вильдякскин.
В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что в этом году толщина льда, глубина промерзания грунта и другие показатели, от которых зависит уровень половодья, находятся в пределах средних многолетних значений. Также в региональном управлении ведомства отметили, что в реестре населенных пунктов, попадающих в зоны затопления, находятся 10 районов региона (в том числе Тюменский, Ишимский и Нижнетавдинский районы) и три города: Ишим, Ялуторовск и Тюмень. «Реагировать на возможные угрозы подтопления будет 9,5 тысячи сотрудников МЧС, две тысячи единиц техники и 216 плавсредств», — уточнили в пресс-службе МЧС.
В 2017 году от половодья Ишима пострадали от наводнения жители одноименного города. Влияние на уровень воды в реке оказала паводковая волна с Казахстана. Для координации действий в регион прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он ввел режим ЧС на территории всей Тюменской области, а заодно в Омской и Кировской областях.